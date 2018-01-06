Эксперты рассказали, как сэкономить с помощью промокодов

Шопинг увлекателен сам по себе, но особенное удовлетворение покупатель получает, когда ему удалось не просто купить товар, а еще и сэкономить при этом. В последнее время становится популярной тенденция не бегать по супермаркетам в поисках выгодных предложений, а пользоваться купонами и промокодами.

Дарья Светозарова

Промокодом называют число-буквенную комбинацию, которая используется исключительно в этом коде. При использовании этой комбинации покупатель может получить дисконт на интересующий его товар. Распространяются промокоды бесплатно.Еще одно преимущество промокодов в том, что они существенно облегчают интернет-шопинг в режиме онлайн. Воспользоваться промокодом достаточно просто: достаточно найти интересующий интернет-магазин и навести на него курсор манипулятора. При нажатии опции «Открыть приложение» и ввести код с купона. После можно осуществить переход на сайт торговой площадки, отыскать необходимый товар и начать оформление заказа. Графа «Промокод» бросается в глаза не сразу, и иногда ее обнаружение требует чуть больше внимания. Туда и вводится сам код.Стоит помнить, что время действия купона ограничено, и нужно успеть совершить покупку, пока срок не истек. Бывали случаи, что скидку покупатель получал и по просроченному дисконту. В любом случае нужно испытать судьбу – вдруг повезет.