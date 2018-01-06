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Учёные из России помогут поймать инопланетный сигнал: Что хотят сказать жители созвездия Возничего?

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Во Флориде обнаружили парковку НЛО: Земные разработки или инопланетные корабли?

От Редактора

Во Флориде обнаружили парковку НЛО: Земные разработки или инопланетные корабли?

Специалисты уверены в сотрудничестве учёных с гуманоидами.

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| | Samsung представила свой новый ноутбук Notebook 7 Spin

Samsung представила свой новый ноутбук Notebook 7 Spin

Сегодня, 13:55
Известная южнокорейская компания Samsung представила свой новый современный ноутбук под названием Notebook 7 Spin, ключевой особенностью которого является свободное изменение форм-фактора устройства.

Samsung представила свой новый ноутбук Notebook 7 Spin

 

Новый ноутбук от Samsung может похвастаться не только современными техническими характеристиками, но и способностью мгновенно «превращаться» в подобие планшеты для более удобного использования в различных положениях. Стоит отметить, что дисплей имеет матрицу с диагональю в 13 дюймов и Full HD разрешением. Энтузиасты будут рады обнаружить, что устройство стало значительно тоньше за счёт отказа от жёсткого диска, а клавиатура ноутбука имеет свойство подсветки.

Данная модель будет оснащена 8 гигабайтами оперативной памяти и 256 гигабайтами основной памяти, размещающейся на SSD-диске. В качестве системы авторизации пользователи смогут использовать дактилоскопический сенсор считывания отпечатков пальцев, что позволить владельцам защитить конфиденциальные данные.
Александр Вест
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