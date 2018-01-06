Блогер попытался разбить смартфон основателя Android Essential Phone

Essential Phone сделан из титанового покрытия, а задняя крышка – из керамики. Во время разборки смартфона можно убедиться, что все детали соединены очень надёжно. В результате девайс стоит свыше 1000 долларов, причём такая цена выше iPhone X. Стоит отметить, что благодаря покрытию Gorilla Glass 5 спереди и на задней крышке, смартфон становится устойчив к царапинам.
Он попытался оторвать аккумулятор и разбить стекло. В результате появились царапины, но никаких особых трещин на девайсе не было обнаружено. Стоит отметить, что Samsung Galaxy S8 и iPhone X после таких испытаний уже перестали работать. Несмотря на царапины и трещины, отремонтировать устройство в России на данный момент невозможно, потому что нет сервисного центра.