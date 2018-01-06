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| | Блогер попытался разбить смартфон основателя Android Essential Phone

Блогер попытался разбить смартфон основателя Android Essential Phone

Сегодня, 13:05
Основатель Android Энди Рубин выпустил смартфон Essential Phone, который блогеры уже проверили на ремонтопригодность. Выяснилось, что «убийца» флагманов, сделанный из титана, подвержен трещинам и царапинам на корпусе.

Блогер попытался разбить смартфон основателя Android Essential Phone

 

Essential Phone сделан из титанового покрытия, а задняя крышка – из керамики. Во время разборки смартфона можно убедиться, что все детали соединены очень надёжно. В результате девайс стоит свыше 1000 долларов, причём такая цена выше iPhone X. Стоит отметить, что благодаря покрытию Gorilla Glass 5 спереди и на задней крышке, смартфон становится устойчив к царапинам.

Протестировать работоспособность устройства удалось мало кому. Всё дело в цене, которая, по мнению экспертов, «кусается». Всего же с момента продаж девайс основателя Android приобрели 5000 человек. В Сети появилось видео, на кадрах которого можно заметить, как блогер Зак Нильсон намеренно царапал покрытие Essential Phone. Он уточнил, что большая часть деталей является модульной, поэтому они легко снимаются и меняются.

Блогер попытался разбить смартфон основателя Android Essential Phone

 

Он попытался оторвать аккумулятор и разбить стекло. В результате появились царапины, но никаких особых трещин на девайсе не было обнаружено. Стоит отметить, что Samsung Galaxy S8 и iPhone X после таких испытаний уже перестали работать. Несмотря на царапины и трещины, отремонтировать устройство в России на данный момент невозможно, потому что нет сервисного центра.
Вещий Олег
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