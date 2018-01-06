Блогер попытался разбить смартфон основателя Android Essential Phone

Основатель Android Энди Рубин выпустил смартфон Essential Phone, который блогеры уже проверили на ремонтопригодность. Выяснилось, что «убийца» флагманов, сделанный из титана, подвержен трещинам и царапинам на корпусе.

Протестировать работоспособность устройства удалось мало кому. Всё дело в цене, которая, по мнению экспертов, «кусается». Всего же с момента продаж девайс основателя Android приобрели 5000 человек. В Сети появилось видео, на кадрах которого можно заметить, как блогер Зак Нильсон намеренно царапал покрытие Essential Phone. Он уточнил, что большая часть деталей является модульной, поэтому они легко снимаются и меняются.

Essential Phone сделан из титанового покрытия, а задняя крышка – из керамики. Во время разборки смартфона можно убедиться, что все детали соединены очень надёжно. В результате девайс стоит свыше 1000 долларов, причём такая цена выше iPhone X. Стоит отметить, что благодаря покрытию Gorilla Glass 5 спереди и на задней крышке, смартфон становится устойчив к царапинам.

Вещий Олег

Он попытался оторвать аккумулятор и разбить стекло. В результате появились царапины, но никаких особых трещин на девайсе не было обнаружено. Стоит отметить, что Samsung Galaxy S8 и iPhone X после таких испытаний уже перестали работать. Несмотря на царапины и трещины, отремонтировать устройство в России на данный момент невозможно, потому что нет сервисного центра.