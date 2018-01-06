Учёные из России помогут поймать инопланетный сигнал: Что хотят сказать жители созвездия Возничего?

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Учёные из России помогут поймать инопланетный сигнал: Что хотят сказать жители созвездия Возничего?

РАН изучит послание далёких миров.

Во Флориде обнаружили парковку НЛО: Земные разработки или инопланетные корабли?

От Редактора

Во Флориде обнаружили парковку НЛО: Земные разработки или инопланетные корабли?

Специалисты уверены в сотрудничестве учёных с гуманоидами.

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| | В США открываются супермаркеты, в которых работают роботы

В США открываются супермаркеты, в которых работают роботы

Сегодня, 11:33
В США начали работать супермаркеты с новой технологией, в которых в персонале нет людей, одни роботы.

 


Теперь клиентов магазина, полностью оградили от бессмысленных очередей на кассе при покупке товаров. Покупатель просто слаживает свой товар в тележку - робот, который сразу же подсчитывает стоимость товара и в итоге всю сумму считывает со счета приобретателя покупок и выдает чек. После всей операции можно забирать свои приобретения и, не выстаивая никаких очередей, просто идти по своим делам.

Напомним, что такие высокотехнологические магазины уже начали свое существование в городах Нью-Йорк, Вашингтон и Лос-Анджелес.
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