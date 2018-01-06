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| | Илон Маск через Twitter ищет сотрудников на «гигафабрику» Tesla

Илон Маск через Twitter ищет сотрудников на «гигафабрику» Tesla

Сегодня, 09:33
Известный американский миллиардер Илон Маск набирает сотрудников на свою фабрику Tesla. Новый штат работников филантроп разыскивает через сеть микроблогов Twitter, где он разместил соответствующее объявление.

Илон Маск через Twitter ищет сотрудников на «гигафабрику» Tesla

 

В сети Twitter в официальном аккаунте всемирно известного предпринимателя из США Илона Маска появилось сообщение, в котором он предлагает работу на своём предприятии. По словам Маска, к сотрудничеству приглашаются специалисты, которые будут работать на одной из крупнейших и продвинутых фабрик на нашей планете. Илон заметил, что в регионе, где располагается фабрика, живут многочисленные дикие лошади, а также открывается великолепный вид на горы Сьерра-Невады. Кроме того, Маск заявил, что его фабрика расположена в непосредственной близости с рекой.

Будущие сотрудники на фабрике будут заниматься выпуском трансмиссий и аккумуляторов для электронных автомобилей Tesla. Отметим, что общая площадь территорий фабрики составляет более 440 тысяч квадратных метров.
Александр Вест
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