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| | LG G7 получит уникальный защищённый интернет-бумажник

LG G7 получит уникальный защищённый интернет-бумажник

Сегодня, 08:23
Корейский бренд LG выпустил бумажник для своего нового не анонсированного смартфона LG G7. В описании говорится, что это будет единственная модель компании, куда можно поставить безопасное приложение для оплаты в Сети.

LG G7 получит уникальный защищённый интернет-бумажник

 

Новое поколение интернет-бумажников от LG должно быть введено уже в ближайшее время. Стоит отметить, что на данный момент в описании к ПО говорится, что новинка будет установлена лишь в LG G7. Примечательно, что сам девайс по-прежнему не был анонсирован. Некоторые эксперты полагают, что на LG G6 поколение закончится и ребрендинг ожидается с LG V50, но это не было подтверждено.

Дело в том, что LG G7 может стать первой моделью «премиум-класса», получившей уникальную технологию для защиты оплаты в Сети. Ранее это всё производилось на уровне NFC благодаря софту от Google (Android Pay). Предполагаемое время анонса смартфона и дополняющего его софта – лето 2018 года на выставке MWC.
Вещий Олег
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