Жители Канады судятся с Apple из-за снижения скорости работы старых iPhone

Жители Канады следом за американцами подали коллективное заявление в суд на корпорацию Apple после того, как руководители компании признались в умышленном замедлении функционирования старых iPhone.

Домбровский Сергей

По мнению граждан из провинции Квебек, разработчики обманывают их дважды. Первый раз, когда снижают скорость работы в процессора в старых смартфонах. Второй, нарушая местное законодательство о гарантийном обеспечении. По словам канадцев, сотрудники Apple обязаны отвечать за аккумуляторы дольше года. Действующий гарантийный срок, который предоставляет американская компания, кажется жителям Квебека чересчур маленьким.Ранее граждане США подавали в суд на Apple за снижение скорости чипсетов в iPhone. Представители корпорации объяснили пользователям, почему они пошли на такой шаг, но владельцев мобильных устройств не убедили их слова. В США отделения Apple пытались реабилитироваться в глазах покупателей. Они предложили им менять аккумуляторы бесплатно раньше положенного срока при наличии проблем с питающими элементами.