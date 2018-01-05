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| | Жители Канады судятся с Apple из-за снижения скорости работы старых iPhone

Жители Канады судятся с Apple из-за снижения скорости работы старых iPhone

Вчера, 22:18
Жители Канады следом за американцами подали коллективное заявление в суд на корпорацию Apple после того, как руководители компании признались в умышленном замедлении функционирования старых iPhone.

Жители Канады судятся с Apple из-за снижения скорости работы старых iPhone

 

По мнению граждан из провинции Квебек, разработчики обманывают их дважды. Первый раз, когда снижают скорость работы в процессора в старых смартфонах. Второй, нарушая местное законодательство о гарантийном обеспечении. По словам канадцев, сотрудники Apple обязаны отвечать за аккумуляторы дольше года. Действующий гарантийный срок, который предоставляет американская компания, кажется жителям Квебека чересчур маленьким.

Ранее граждане США подавали в суд на Apple за снижение скорости чипсетов в iPhone. Представители корпорации объяснили пользователям, почему они пошли на такой шаг, но владельцев мобильных устройств не убедили их слова. В США отделения Apple пытались реабилитироваться в глазах покупателей. Они предложили им менять аккумуляторы бесплатно раньше положенного срока при наличии проблем с питающими элементами.
Домбровский Сергей
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