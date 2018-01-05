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| | В Dota 2 упомянули нового героя по имени Mars

В Dota 2 упомянули нового героя по имени Mars

Вчера, 22:13
В обновлении от Valve игры Dota 2, состоявшемся 4 января, было найдено упоминание нового героя с именем Mars. Несмотря на то, что о новом персонаже нет достаточного количества информации, сообщество геймеров сумело найти ряд зацепок.

В Dota 2 упомянули нового героя по имени Mars

 

Игровое сообщество обсуждает возможное появление нового персонажа в Dota 2. Признаки его появления были замечены геймерами после обновления в ночь на 4 января. Известно, что имя персонажа Mars, и у него в многопользовательской игре уже имелись иконки способностей. Геймеры надеются увидеть полноценную презентацию Mars в грядущем турнире по Dota 2 The International.

Тем не менее, компания Valve на сегодняшний момент удалила баги, благодаря которым иконки способностей Mars были видны, а кроме того удалены и файлы, связанные с новым героем.

После обновления 4 января пользователи Dota 2 жаловались на ресурсе Reddit, что опять перестали работать пользовательские режимы игры. Сообщалось, что после запуска сервера они попросту вылетают. Также перестал работать инвентарь, не открывалась квестовая система.
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