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| | Скандально известный стример получил второй шанс в League of Legends

Скандально известный стример получил второй шанс в League of Legends

Вчера, 20:05
Скандально известный стример Тайлер Стейнкамп, выступающий под ником Tyler1, вновь сможет играть в League of Legends. Разработчики Riot Games решили дать парню второй шанс и разблокировали его аккаунт.

Скандально известный стример получил второй шанс в League of Legends

 

Тайлер Стейнкамп сообщил в личном микроблоге, что разработчики наконец-то решили не блокировать его в League of Legends. Парень заработал репутацию самого токсичного геймера. Весной позапрошлого года Тайлера забанили специалисты Riot Games из-за многочисленных нарушений и оскорблений. Разработчики в официальном заявлении сообщили, что больше никогда не допустят регистрации Стейнкампа в League of Legends и сдержали свое обещание: стоило Тайлеру обзавестись новым аккаунтом и достичь определенного уровня, как его учетную запись блокировали.

Тайлер провел 613 дней без любимой игры, и вот 4 января его аккаунты разблокировали. Между тем, парень не терял время зря и обрел еще большую популярность, продолжая стримить другие игры.
Виктория Озерова
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