СМИ: Из-за бага у всех Android-смартфонов большие проблемы

Абсолютно у всех смартфонов на базе ОС Android могут возникнуть большие проблемы из-за бага - пишут СМИ, ссылаясь на компанию Google. Опасность таится в процессорной уязвимости Spectre.

Яна Татьянина

Из-за ARM-процессоров устройства на платформе Android наделены уязвимостью Spectre, открывающей вредоносному ПО доступ к отдельным приложениям. Так вирусы могут просочиться ко всем данным гаджета, чтобы использовать их - даже к зашифрованным и защищённым паролем файлам. Под угрозой банковские счета пользователей.Массовая атака может начаться в любой момент. Она поразит миллионы устройств. Чтобы её предупредить, в ближайшее время Google выпустит патч, устраняющий баг Spectre. Первыми совершить спасительный апдейт смогут владельцы гаджетов от Google - линейки Nexus и Pixel. Другие компании получат аналогичные данные для обновлений, подготовить и выпустить которые в их интересах.