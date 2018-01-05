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| | СМИ: Из-за бага у всех Android-смартфонов большие проблемы

СМИ: Из-за бага у всех Android-смартфонов большие проблемы

Вчера, 19:56
Абсолютно у всех смартфонов на базе ОС Android могут возникнуть большие проблемы из-за бага - пишут СМИ, ссылаясь на компанию Google. Опасность таится в процессорной уязвимости Spectre.

СМИ: Из-за бага у всех Android-смартфонов большие проблемы

 

Из-за ARM-процессоров устройства на платформе Android наделены уязвимостью Spectre, открывающей вредоносному ПО доступ к отдельным приложениям. Так вирусы могут просочиться ко всем данным гаджета, чтобы использовать их - даже к зашифрованным и защищённым паролем файлам. Под угрозой банковские счета пользователей.

Массовая атака может начаться в любой момент. Она поразит миллионы устройств. Чтобы её предупредить, в ближайшее время Google выпустит патч, устраняющий баг Spectre. Первыми совершить спасительный апдейт смогут владельцы гаджетов от Google - линейки Nexus и Pixel. Другие компании получат аналогичные данные для обновлений, подготовить и выпустить которые в их интересах.
Яна Татьянина
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