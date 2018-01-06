Изобретен чемодан, который сам будет следовать за своим хозяином

В Китае изобрели «умный» чемодан, который как щенок будет повсюду находиться со своим хозяином и сам следовать за ним.

Компания из Китая 90Fun представила миру новую разработку Puppy 1. Практически, это будет простой чемодан на 50 квадратных сантиметров. Главным отличием будет являться то, что багаж будет везде следовать за своим хозяином.Благодаря новому проекту китайских разработчиков, людям не придется таскать за собой тяжелые чемоданы. Руки будут свободны для более важных дел. «Умный» чемодан сможет всегда найти своего владельца и отправится ему вслед.О точной дате выхода и стоимости такого изобретения компания не сообщает. Вероятнее всего, новый чемодан может быть показан миру на международной выставке CES 2018, которая состоится на следующей недели.