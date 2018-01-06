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От Редактора

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| | В интернет просочились чертежи гибкого раскладного iPhone

В интернет просочились чертежи гибкого раскладного iPhone

Сегодня, 04:30
Южнокорейская фирма LG Display, занимающаяся производством электроники запатентовала устройство, которое получило гнущийся дисплей. Некоторые эксперты полагают, что скоро технологию гибкого монитора возьмут на вооружение разработчики нового iPhone.

В интернет просочились чертежи гибкого раскладного iPhone

 

Прежде стало известно, что корпорация Apple планирует заказать у LG гибкий AMOLED-дисплей для раскладного смартфона. Предполагается, что раскладной гаджет от «яблочной» корпорации станет ответным ходом – ранее складной девайс продемонстрировали разработчики Galaxy X.

Патент зарегистрировали еще в начале прошлой весны, но сообщили о нем только сегодня. На чертежах изображен аппарат, две части которого будут соединяться при помощи четырех шарниров. Когда смартфон будет сложен, его нельзя будет отличить от обычного «яблочного» планшета.
Дарья Светозарова
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