В интернет просочились чертежи гибкого раскладного iPhone

Южнокорейская фирма LG Display, занимающаяся производством электроники запатентовала устройство, которое получило гнущийся дисплей. Некоторые эксперты полагают, что скоро технологию гибкого монитора возьмут на вооружение разработчики нового iPhone.

Дарья Светозарова

Прежде стало известно, что корпорация Apple планирует заказать у LG гибкий AMOLED-дисплей для раскладного смартфона. Предполагается, что раскладной гаджет от «яблочной» корпорации станет ответным ходом – ранее складной девайс продемонстрировали разработчики Galaxy X.Патент зарегистрировали еще в начале прошлой весны, но сообщили о нем только сегодня. На чертежах изображен аппарат, две части которого будут соединяться при помощи четырех шарниров. Когда смартфон будет сложен, его нельзя будет отличить от обычного «яблочного» планшета.