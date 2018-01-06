В интернет просочились чертежи гибкого раскладного iPhone

Прежде стало известно, что корпорация Apple планирует заказать у LG гибкий AMOLED-дисплей для раскладного смартфона. Предполагается, что раскладной гаджет от «яблочной» корпорации станет ответным ходом – ранее складной девайс продемонстрировали разработчики Galaxy X.
Патент зарегистрировали еще в начале прошлой весны, но сообщили о нем только сегодня. На чертежах изображен аппарат, две части которого будут соединяться при помощи четырех шарниров. Когда смартфон будет сложен, его нельзя будет отличить от обычного «яблочного» планшета.