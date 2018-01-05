AliExpress опозорился в России со скидками 0%

Компания AliExpress вызвала негодование в России. Магазин опозорился на всю страну, запустив новую "распродажу".

Никита Готский

Осенью минувшего года заработала российская версия онлайн-маркета AliExpress. Все товары на Tmail сберегаются на складах отечественных поставщиков, в связи с чем их доставка до клиента занимается не более семи дней. На все товары магазина имеется гарантия, как каждый смартфон или иной гаджет сертифицирован для реализации на рынке РФ.AliExpress старается радовать российских потребителей низкой стоимостью своей продукции, но иногда возникают и неординарные моменты. Недавно площадка опозорилась на всю Россию, открыв новую "распродажу", где принимают участие многие товары. Так, клиент может купить товар по скидке в 0%. Компания намерена привлечь к себе внимание, сделав так, дабы ноутбук без акции стоил 112 490 рублей, а в акцией 112 490 рублей.