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| | IPhone сможет сканировать состояние кожи человека

IPhone сможет сканировать состояние кожи человека

Вчера, 17:02
Американский бренд по уходу за кожей Johnson & Johnson объявила выход продукта под названием SkinScanner, который крепится к iPhone и использует датчики слежения за кожей. Гаджет можно будет протестировать уже в начале марта 2018 года.

IPhone сможет сканировать состояние кожи человека

 

Бренд является лидером, и поэтому решил следовать за мировой тенденцией. SkinScanner является крепёжным гаджетом, предназначенным для использования в продукции Apple. Благодаря этому новинка позволяет отслеживать морщины на коже, а за счёт встроенного программного обеспечения софт будет давать советы, как правильно, в зависимости от возраста, ухаживать за телом.

Сначала такой девайс можно будет установить только на iPhone, но разработчики уверяют, что в скором времени новинка появится и для планшетов. Разработчики представят новшество на выставке в Лас-Вегасе. Продажи начнутся уже в марте. Кроме того, первой тысяче покупателей будет скидка в размере 20 долларов. Какова полная стоимость SkinScanner на данный момент неизвестно.
Вещий Олег
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