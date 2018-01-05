WhatsApp навсегда прекращает работать на некоторых смартфонах

Бесплатная система обмена мгновенными сообщениями WhatsApp с января этого года навсегда прекращает работать на некоторых мобильных устройствах. Данная мера касается владельцев телефонов, управляемых ОС Windows 8 и более ранними версиями.

Домбровский Сергей

Также WhatsApp перестанет функционировать на гаджетах с BlackBerry 10 и BlackBerry OS. Разработчики говорят, что ограничения введут постепенно, но в скором времени все устройства, работающие на старых операционных системах перестанут использовать мессенджер WhatsApp. Начиная с 2020 года прекратится доступ к системе у владельцев переносных аппаратов, работающих на ОС Android 2.3.7 и более старых программах.WhatsApp пользуется огромной популярностью у людей из разных стран. Мессенджер позволяет обмениваться текстом, голосовой и видеоинформацией. Система создана в феврале 2009 года. С момента выхода на глобальный рынок количество юзеров, использующих WhatsApp, значительно возросло.