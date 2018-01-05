Учёные из России помогут поймать инопланетный сигнал: Что хотят сказать жители созвездия Возничего?

Мнения

Учёные из России помогут поймать инопланетный сигнал: Что хотят сказать жители созвездия Возничего?

РАН изучит послание далёких миров.

На Луне в тёмных пятнах обнаружили базы НЛО: Астрономы Лувилль и Шафарик на стороне уфологов

От Редактора

На Луне в тёмных пятнах обнаружили базы НЛО: Астрономы Лувилль и Шафарик на стороне уфологов

Космологи убеждены в своей правоте.

Сюжеты :

Жителей Волгограда травит завод по производству алюминия В лесу в Краснодарском крае неизвестные ранили одного и убили двух отдыхающих Дарья Пынзарь призналась, что выбирает между трениками, платьем и джинсами с рубашкой Скоро врачи будут лечить пациентов едой, а не лекарствами В Apple снимают сериал о жизни знаменитостей Ксения Собчак хочет переименовать мост или улицу в честь Бориса Немцова NASA запустит ракету Falcon 9 “Zuma” в четверг, 4 января Волочкова и Костюшкин посетили шоу братьев Запашных Модель Мария Погребняк шокировала диким поведением заграницей Врачи рассказали, как бросить курить в следующем году Ольга Серябкина посвятила новогодний пост Полине Фаворской Диетолог рассказала, какой алкоголь обязательно вызовет похмелье
| | WhatsApp навсегда прекращает работать на некоторых смартфонах

WhatsApp навсегда прекращает работать на некоторых смартфонах

Сегодня, 14:17
Бесплатная система обмена мгновенными сообщениями WhatsApp с января этого года навсегда прекращает работать на некоторых мобильных устройствах. Данная мера касается владельцев телефонов, управляемых ОС Windows 8 и более ранними версиями.

WhatsApp навсегда прекращает работать на некоторых смартфонах

 

Также WhatsApp перестанет функционировать на гаджетах с BlackBerry 10 и BlackBerry OS. Разработчики говорят, что ограничения введут постепенно, но в скором времени все устройства, работающие на старых операционных системах перестанут использовать мессенджер WhatsApp. Начиная с 2020 года прекратится доступ к системе у владельцев переносных аппаратов, работающих на ОС Android 2.3.7 и более старых программах.

WhatsApp пользуется огромной популярностью у людей из разных стран. Мессенджер позволяет обмениваться текстом, голосовой и видеоинформацией. Система создана в феврале 2009 года. С момента выхода на глобальный рынок количество юзеров, использующих WhatsApp, значительно возросло.
Домбровский Сергей
Новости по теме
В 2018 году WhatsApp перестанет работать на некоторых гаджетах
В 2018 году WhatsApp перестанет работать на некоторых гаджетах

В 2018 году система обмена быстрыми сообщениями WhatsApp перестанет работать на некоторых гаджетах. Это коснется мобильных устройств, функционирующих на

WhatsApp приостановит поддержку устройств на ОС BlackBerry и Nokia до 2017 года
WhatsApp приостановит поддержку устройств на ОС BlackBerry и Nokia до 2017 года

Достаточно популярный мессенджер WhatsApp собирается приостановить поддержку устройств, работающих на операционной системе BlackBerry и Nokia. Как заявили

BlackBerry создаст альтернативу сервиса WhatsApp
BlackBerry создаст альтернативу сервиса WhatsApp

Компания BlackBerry готова создать альтернативу коммуникационного сервиса WhatsApp. Об этом сообщает влиятельный портал Gadgets 360. Кроме того, мобильная

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости