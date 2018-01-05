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| | Южная Корея обещает удивить технологиями будущего на ОИ-2018 в Пхенчхане

Южная Корея обещает удивить технологиями будущего на ОИ-2018 в Пхенчхане

Сегодня, 13:11
Представители Южной Кореи рассказали о том, как на Олимпиаде в Пченхане гости удивятся новейшим технологиях, которые им представят во время проведения соревнований. Одной из новинок станет тестовый проект мобильной связи 5G.

Южная Корея обещает удивить технологиями будущего на ОИ-2018 в Пхенчхане

 

В большинстве стран мира только начинают внедрять 3G. Южная Корея сильно выделяется на этом фоне. В государстве уже начали испытывать сеть 5G. Участники Олимпиады и зрители увидят все преимущества нового проекта, позволяющего передавать и получать во много раз больше информации посредством смартфонов. На Играх огонь понесут современные роботы. Также интеллектуальные человекообразные устройства выступят в качестве гидов и переводчиков. Разработчики введут специальные программы, позволяющие роботам понимать иностранную речь. По словам представителей Южной Кореи, эти «умные» машины будут знать в том числе и русский язык.

Инженеры создали роботов, способных выражать эмоции с помощью мимики. В итоге люди получат теплый прием, который им устроят обученные машины. В стране ведутся активные работы по развитию искусственного интеллекта. Все новинке покажут на ОИ-2018 в Пченхане.
Домбровский Сергей
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