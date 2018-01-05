Эксперты назвали лучший современный смартфон на ОС Android

Эксперты ресурса Android Authority провели тестирование смартфонов, дабы выявить победителя среди гаджетов, функционирующих на операционной системе Android. Для определения лучшего пришлось проверять различные параметры мобильных устройств.

Домбровский Сергей

Специалисты испытывали аппараты на скорость работы, технические характеристики, качество снимков, сделанных встроенными камерами. Эксперты обращали внимание на соотношение цена-качество. Учитывалось мнение рядовых пользователей. Специалисты провели опрос, в котором приняли участие более четырех тысяч человек. Победителем конкурса стал китайский смартфон Huawei Mate 10 Pro. Он набрал наибольшее количество баллов, среди всех гаджетов, опередив даже популярный телефон Samsung Galaxy Note 8, занявший вторую позицию в рейтинге.На третьем месте расположился передовой аппарат OnePlus 5 T, за ним следует Nokia 8. Huawei Mate 10 Pro оснащен 6-дюймовых OLED дисплеем, дактилоскопическим датчиком, позволяющим проверять отпечатки пальца. По словам разработчиков, дисплей этого гаджета отображает широкую гамму цветов.