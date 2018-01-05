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| | Стартовали продажи «умной» колонки Apple HomePod

Стартовали продажи «умной» колонки Apple HomePod

Сегодня, 11:58
Американская компания Apple создала смарт-динамик HomePod. Это интеллектуальное устройство презентовали на конференции WWDC в июне 2017 года. Сейчас стартовали продажи «умной» колонки HomePod.

Стартовали продажи «умной» колонки Apple HomePod

 

Смарт-динамик от корпорации Apple можно приобрести в магазинах США, Великобритании и Австралии. По мере роста популярности устройства HomePod поступит в торговые центры других стран. «Умная» колонка способна самостоятельно отыскать музыкальные композиции по запросу владельца. Разработчики говорят, что компактный спикер станет отличным помощником по дому. Он может выключить освещение в комнате или закрыть занавески.

С помощью HomePod пользователь узнает прогноз погоды, получит информацию о спортивных состязаниях, прослушает аудиокниги. Интеллектуальное устройство расскажет владельцу о пробках на трассах, разбудит его после ночного или дневного сна и окажет еще массу полезных услуг. На данный момент компактный спикер можно приобрести по цене 349 долларов США.
Домбровский Сергей
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