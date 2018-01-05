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| | В Apple подтвердили критическую уязвимость своих устройств

В Apple подтвердили критическую уязвимость своих устройств

Сегодня, 11:00
Как оказалось, iPhone, действительно, подвержены хакерским атакам. Американская компания Apple подтвердила критическую уязвимость своих устройств.

В Apple подтвердили критическую уязвимость своих устройств

 

Недавно в СМИ появилась информация, которая стала началом огромного скандала в IT-индустрии. Как оказалось, процессоры практически всех производителей критически уязвимы к хакерским атакам. Речь идет о программах Meltdown и Spectre. Эти шпионские приложения работают напрямую с процессорами устройств, собирая оттуда всю информацию. В руках мошенников могут оказаться все пароли и данные пользователя.

В Apple тоже подтвердили уязвимость процессоров на их устройствах к атакам мошенников. Компания также уверила, что скоро проблема будет решена, и выйдет новое обновление, которое обезопасит пользователей. Главным минусом может стать снижение скорости работы гаджетов до 30%.

Ранее в Intel тоже заявили о критической уязвимости. Microsoft уже успели выпустить обновления, которое может обезопасить от вируса Meltdown. Потеря скорости работы также наблюдается после установления нового программного обеспечения.

Как стало известно, в процессорах большинства устройств существует отдел, который не шифрует всю проходящую через него информацию. Вручную узнать данные из этого места невозможно. Вирусы Meltdown и Spectre обходят всю защиту на архитектурном уровне и собирают пароли и данные пользователя, отправляя их «заказчику».
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