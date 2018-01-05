Цукерберг: Facebook начнет работать с криптовалютами

Криптовалюты всё прочнее укрепляются в повседневной жизни людей. Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг рассказал, что в его детище может появиться возможность расплачиваться криптовалютой.

С ростом популярности и курса биткоина все больше внимания на криптовалюты начали обращать мировые лидеры. На этот раз основатель и создатель одной из самых популярных в мире социальных сетей Facebook Марк Цукерберг тоже высказал свое мнение. В своем заявлении Марк поддержал использование криптовалют в современном мире. Он назвал их контр-тенденцией наравне с шифрованием информации. Практически это помогает народу обретать все больше власти. Соответственно, биткоины и прочие валюты отнимают возможность монополистов диктовать свои условия на рынке.Миллиардер также не исключил варианта, при котором в его соцсети начнется использование криптовалют. Ему интересна эта тема, и он хочет больше узнать о ней, внедриться в ее особенности.Ранее сообщалось, что Facebook практически удалось создать искусственный интеллект. Из-за того, что компьютеры начали между собой общаться на неизвестном языке, программу пришлось закрыть. Также, недавно сообщалось о том, что эксперты предрекают сильное понижение курса биткоина. Это может случиться, если валюту не начнут использовать в большинстве интернет-магазинов.