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| | Цукерберг: Facebook начнет работать с криптовалютами

Цукерберг: Facebook начнет работать с криптовалютами

Сегодня, 08:55
Криптовалюты всё прочнее укрепляются в повседневной жизни людей. Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг рассказал, что в его детище может появиться возможность расплачиваться криптовалютой.

Цукерберг: Facebook начнет работать с криптовалютами

 

С ростом популярности и курса биткоина все больше внимания на криптовалюты начали обращать мировые лидеры. На этот раз основатель и создатель одной из самых популярных в мире социальных сетей Facebook Марк Цукерберг тоже высказал свое мнение. В своем заявлении Марк поддержал использование криптовалют в современном мире. Он назвал их контр-тенденцией наравне с шифрованием информации. Практически это помогает народу обретать все больше власти. Соответственно, биткоины и прочие валюты отнимают возможность монополистов диктовать свои условия на рынке.

Миллиардер также не исключил варианта, при котором в его соцсети начнется использование криптовалют. Ему интересна эта тема, и он хочет больше узнать о ней, внедриться в ее особенности.

Ранее сообщалось, что Facebook практически удалось создать искусственный интеллект. Из-за того, что компьютеры начали между собой общаться на неизвестном языке, программу пришлось закрыть. Также, недавно сообщалось о том, что эксперты предрекают сильное понижение курса биткоина. Это может случиться, если валюту не начнут использовать в большинстве интернет-магазинов.
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