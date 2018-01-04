Новая модель смартфона OnePlus 5Т получила идентичную Pixel 2 XL расцветку

Компания OnePlus вполне ожидаемо подготовила модификацию флагманского устройства модели Т5. Однако еще до того, как разработчики анонсировали появление очередного детища, информация об этом просочилась в Сеть и была опубликована на сайте одного китайского онлайн-магазина. От предыдущей версии модификацию будет отличать только другая расцветка.

Дарья Светозарова

Новый вариант OnePlus 5Т называется Sandstone White. Такое название мотивировано белой задней панелью устройства. При этом кнопка переключения режимов на торце красная. Отмечается, что гаджет является, по сути, копией предшественника с ограниченных количеством экземпляров, именуемого OnePlus 5T Star Wars Edition, только без знаменитого логотипа киносаги «Звездные войны» на задней крышке.Интернет-пользователи уличили производителей OnePlus 5T в «плагиате». Они отметили, что расцветка гаджета скопирована с цветового оформления Pixel 2 XL. Этот телефон также можно приобрести в черно-белом цвете, только боковая кнопка у него оранжевая. В продажу новый гаджет от OnePlus поступит 9 января.