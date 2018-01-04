Apple усовершенствует "идеальный" Face ID в этом году

Аналитики TrendForce уверены, что Apple в этом году ожидает большой успех и немалые доходы. Эксперты предсказывают усовершенствование главных функций флагманских смартфонов: Face ID и разрешения экрана.

Виктория Озерова

Apple вскоре повысит производительность флагманских аппаратов, это произойдет еще до конца текущего года. Такое заявление сделали специалисты TrendForce. Эксперты подсчитали, что в прошлом году объем продаж аппаратов Apple увеличился на три процента по сравнению с соответствующим периодом 2016-ого. Это дало повод экспертам утверждать, что в дальнейшем продажи будут только расти, и в 2018-ом повысятся более чем на семь процентов. Лидерами по данному показателю станут iPhone X и SE.Также аналитики сообщили, что успех Phone обеспечат усовершенствование функций смартфонов: расширения экрана и Face ID. Эксперты думают, что в этом году корпорация представит три аппарата: iPhone X Plus, iPhone SE 2 и iPhone нового поколения.