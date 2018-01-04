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| | Снимки Nokia 6 попали в Сеть за день до презентации

Снимки Nokia 6 попали в Сеть за день до презентации

Вчера, 19:22
Инсайдеры опубликовали на виртуальном ресурсе Weibo фотографии смартфона Nokia 6 за день до первого показа. Разработчики создали мобильное устройство с новым внешним видом и тонкими рамками вокруг дисплея.

Снимки Nokia 6 попали в Сеть за день до презентации

 

По словам экспертов, компания HMD Global выпустит в этом году две разновидности Nokia 6. Более дешевый вариант получит экран размером пять дюймов, модель подороже оснастят шестидюймовым дисплеем. В качестве «мозга» аппарата выступит чипсет Snapdragon 630 или 660 с тактовой частотой 2,2 ГГц. В телефоне появится ОЗУ объемом 4 ГБ, внутренняя память емкостью 32 или 64 ГБ.

Снимки Nokia 6 попали в Сеть за день до презентации

 

Nokia 6 получит основную на 16 и вспомогательную на 8 МП камеры, а также сканер отпечатков пальцев, позволяющий владельцу надежно защитить свой аппарат от воров. Телефон должны официально представить пятого января. После презентации появится больше информации о новом смартфоне, а пока все остается на уровне предположений.
Домбровский Сергей
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