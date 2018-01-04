Несмотря на «восстание машин» Китай налаживает массовое производство роботов

Наиболее пессимистичные прогнозы учёных постепенно превращаются в жизнь. В одной из исследовательских лабораторий Японии робот набросился на своего создателя и попытался её изнасиловать непосредственно во время проводимого эксперимента.

Суть разработки заключалась в том, чтобы получить образец для сексуальных утех, обладающий безупречным искусственным интеллектом. Сам робот, видимо, уже шагнул в своём развитии достаточно далеко, ведь во время проведения очередного этапа испытаний внезапно набросился на женщину-разработчика и начал срывать с неё одежду.

Руки, при этом, он ей сдерживал, потому учёные и подумали о том, что в алгоритме робота в этот момент был не добровольный половой акт, а именно принуждение к оному. Позже из отчёта стало известно о том, что в момент инцидента в робота было загружена программа для жёсткого секса. Машина должна была произвести соответствующие действия в отношении робота-женщины, но неожиданно для самих разработчиков предпочла реального человека и, что удивительно, не перепутала его пол.

Валерия Голицына

Несмотря на такое массовое и уже не единоразовое «восстание машин» Китай всеми силами работает над тем, чтобы поставить роботов на массовое производство уже к 2020 году. Роботы-помощники или «домашние» роботы, по мнению китайских технологов, должны пользоваться огромным спросом у потенциальных покупателей, ведь они смогут существенно облегчить жизнь последним. Основными функциями таких роботов будет уборка дома и помощь пожилым людям, а также готовка простых блюд. Помимо этого ведутся разработки роботов, которые помогут проходить реабилитацию людям после травм, инвалидам.Сейчас специалисты совершенствуют способности искусственного интеллекта и доводят его до идеальной работы без перебоев. В планах учёных не просто усовершенствовать технические качества роботов, но и максимально точно имитировать жизнь, что бы владельцы машин смогли чувствовать себя так, будто бы они находятся в обществе полноценного человека. Корпорации Китая, которые занимаются разработкой таких роботов, планируют выйти на массовое производство уже к 2020 году и в первый год произвести и продать не меньше 100 тысяч единиц.Тем временем в Чехии, в одном из ночных клубов, живого ди-джея заменили роботом. Машина с искусственным интеллектом способна не только менять музыку, но также активно работать с публикой и даже писать незамысловатые треки. Однако написать полноценный диджейский сет или многочасовой подкаст машина ещё не способна. Над этим недостатком работают её создатели.