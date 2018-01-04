Дуров выпустил улучшенную версию Telegram для ОС Android

Создатель Telegram Павел Дуров выпустил новую версию своего детища, которую назвал Challegram. Программа оптимизирована и улучшена для устройств на Android.

В Play Market появилась новая программа от создателей Telegram. Это, практически, все тот же мессенджер, но он оптимизирован для 64-разрядных процессоров на платформе Android.Новая версия приложения называется Challegram. Ее можно скачать в свободном доступе на Play Market. Кроме улучшенной скорости работы и быстродействия, в программе появилась новая тема. Разработчики затронули и безопасность устройства. По их мнению, им удалось улучшить защиту учтённых записей пользователей от взлома.Ранее компания Telegram LLC выпустила новую версию этого же мессенджера для смартфонов на платформе iOS. Ее назвали Telegram X. Оба новых продукта очень схожи. Теоретически, это одинаковые программы, предназначенные для разных операционных систем телефона.