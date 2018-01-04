LG переименует линейку флагманских смартфонов

Корпорация LG объявила о намерении дать новое название линейке смартфонов. По мнению экспертов компании, из-за названия устройства кажутся устаревшими. Флагман G7 выйдет в свет уже под новым названием.

Виктория Озерова

Представители корпорации LG рассказали о предстоящем ребрендинге. Руководство решило принять такие меры в связи с тем, что однозначное число в названии может ввести в заблуждение пользователей. В компании уверены, что названия смартфонов линейки G уже устарели: так LG V30 может показаться более новым чем G7, хотя последний еще не вышел на рынок. Представители корпорации уточнили, что ребрендинг будет проведен в первые месяцы текущего года.На Mobile World Congress в Барселоне с 26 февраля по 1 марта запланирована презентация нового флагмана LG. Ранее сообщалось, что это будет G7, но теперь имя устройства под вопросом. Предполагается, что смартфон выйдет под названием G10.