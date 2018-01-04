Эксперты посоветовали не посещать больницу с Apple Watch

Довольно неожиданная новость была обнародована накануне западными СМИ и касалась она любителей «умных» часов от Apple. Когда их владелец приходит в больницу, техника начинает «сходить с ума» и хаотично перезагружаться.

Первыми о проблеме сообщили сотрудники ведомства TechRadar, которые ссылаются на своих пользователей. Те, якобы, побывали в одной из клиник США, при этом на их запястье были надеты часы Apple Watch. Наиболее агрессивно баги и зависания происходили в момент, когда владелец часов находился в отделении интенсивной терапии. Сбоили, что интересно, часы, как с LTE-модулем, так и без него.

Эксперты уверены в том, что причиной этих внезапных перезагрузок часов является излучение, исходящее от медицинской аппаратуры, которое оказывает на беспроводные модули часов от Apple едва ли не разрушительное влияние. Специалисты советуют переводить гаджет в специальный авиарежим в момент, когда они посещают больницу.

Apple, что интересно, ранее признавала проблему совместной работы часов с медицинским оборудованием, среди которых указывались дефибрилляторы и кардиостимуляторы.

Николай Офицеров