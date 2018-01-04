В сети появились эксклюзивные фото Xiaomi Redmi Note 5

Представители китайского бренда Xiaomi всегда пытаются даже в наиболее дешевые свои мобильные средства "засунуть" максимальное количество различных функций. В открытом доступе накануне появились характеристики Xiaomi Redmi Note 5.

В первую очередь, клиентов должен привлекать безрамочный дисплей, двойная камера и дактилоскопический датчик под ней. Фотографией изначально поделились китайские инсайдеры. Гаджет получит дисплей на 5,9 дюйма с возможностями, вписывающимися в характеристики Full HD+. Камеры Xiaomi Redmi Note 5 , в свою очередь, получат разрешение на 12 мегапикселей. В смартфоне будет установлен ранее неанонсированный процессор Snapdragon 632 с частотой в 1,8 гигагерца.

Девайс будет доступен в двух вариациях: с тремя гигабайтами оперативной памяти и 32 Гб на постоянном хранилище или же 4/64 Гб. Компания планирует представить смартфон уже во втором квартале 2018 года. Стоимость Xiaomi Redmi Note 5 составит приблизительно 250 долларов. Остальные подробности ожидаются уже в скором времени.

Николай Офицеров