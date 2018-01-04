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| | В сети появились эксклюзивные фото Xiaomi Redmi Note 5

В сети появились эксклюзивные фото Xiaomi Redmi Note 5

Вчера, 17:28
Представители китайского бренда Xiaomi всегда пытаются даже в наиболее дешевые свои мобильные средства "засунуть" максимальное количество различных функций. В открытом доступе накануне появились характеристики Xiaomi Redmi Note 5.
 

В сети появились эксклюзивные фото Xiaomi Redmi Note 5

 

В первую очередь, клиентов должен привлекать безрамочный дисплей, двойная камера и дактилоскопический датчик под ней. Фотографией изначально поделились китайские инсайдеры. Гаджет получит дисплей на 5,9 дюйма с возможностями, вписывающимися в характеристики Full HD+. Камеры Xiaomi Redmi Note 5, в свою очередь, получат разрешение на 12 мегапикселей. В смартфоне будет установлен ранее неанонсированный процессор Snapdragon 632 с частотой в 1,8 гигагерца.
 
Девайс будет доступен в двух вариациях: с тремя гигабайтами оперативной памяти и 32 Гб на постоянном хранилище или же 4/64 Гб. Компания планирует представить смартфон уже во втором квартале 2018 года. Стоимость Xiaomi Redmi Note 5 составит приблизительно 250 долларов. Остальные подробности ожидаются уже в скором времени.

Николай Офицеров
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