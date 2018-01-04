Специалисты назвали эталонный смартфон 2017 года

Подводя итоги прошедшего 2017 года специалисты в области компьютерных технологий и всевозможных гаджетов составили список смартфонов, наиболее запомнившихся за счёт своих уникальных отличительных особенностей.

Александр Вест

По мнению специалистов, смартфоном с самой продвинутой камерой, мз выпущенных в 2017 году, стал Huawei Mate 10 Pro. Однако, Huawei поразила качеством фотографий, сделанных на основную камеру, а лидером по качеству селфи-снимков стал смартфон от кампании ASUS модели ZenFone 4 Selfie Pro, в передней части которого разработчики установили камеру с разрешением в 12 мегапикселей. Стоит отметить, что самым эталонным смартфоном из всех устройств, представленных в прошлом году, эксперты посчитали Samsung Galaxe S8, который продемонстрировал не только наличие инновационных технологий, но и их целостность и отработку всех его компонентов.Также стоит отметить, что смартфоном с самой лучшей защитой, по мнению специалистов, оказался AGM X2, который станет прекрасным выбором для людей, любящих вести активный образ жизни.