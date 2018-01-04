В Венеции похитили индийские украшения: Когда и где совершались ограбления на миллион?

Мнения

В Венеции похитили индийские украшения: Когда и где совершались ограбления на миллион?

О громких ограблениях.

На Луне в тёмных пятнах обнаружили базы НЛО: Астрономы Лувилль и Шафарик на стороне уфологов

От Редактора

На Луне в тёмных пятнах обнаружили базы НЛО: Астрономы Лувилль и Шафарик на стороне уфологов

Космологи убеждены в своей правоте.

Сюжеты :

Жителей Волгограда травит завод по производству алюминия В лесу в Краснодарском крае неизвестные ранили одного и убили двух отдыхающих Дарья Пынзарь призналась, что выбирает между трениками, платьем и джинсами с рубашкой Скоро врачи будут лечить пациентов едой, а не лекарствами В Apple снимают сериал о жизни знаменитостей Ксения Собчак хочет переименовать мост или улицу в честь Бориса Немцова NASA запустит ракету Falcon 9 “Zuma” в четверг, 4 января Волочкова и Костюшкин посетили шоу братьев Запашных Модель Мария Погребняк шокировала диким поведением заграницей Врачи рассказали, как бросить курить в следующем году Ольга Серябкина посвятила новогодний пост Полине Фаворской Диетолог рассказала, какой алкоголь обязательно вызовет похмелье
| | Специалисты назвали эталонный смартфон 2017 года

Специалисты назвали эталонный смартфон 2017 года

Вчера, 17:17
Подводя итоги прошедшего 2017 года специалисты в области компьютерных технологий и всевозможных гаджетов составили список смартфонов, наиболее запомнившихся за счёт своих уникальных отличительных особенностей.

Специалисты назвали эталонный смартфон 2017 года

 

По мнению специалистов, смартфоном с самой продвинутой камерой, мз выпущенных в 2017 году, стал Huawei Mate 10 Pro. Однако, Huawei поразила качеством фотографий, сделанных на основную камеру, а лидером по качеству селфи-снимков стал смартфон от кампании ASUS модели ZenFone 4 Selfie Pro, в передней части которого разработчики установили камеру с разрешением в 12 мегапикселей. Стоит отметить, что самым эталонным смартфоном из всех устройств, представленных в прошлом году, эксперты посчитали Samsung Galaxe S8, который продемонстрировал не только наличие инновационных технологий, но и их целостность и отработку всех его компонентов.

Также стоит отметить, что смартфоном с самой лучшей защитой, по мнению специалистов, оказался AGM X2, который станет прекрасным выбором для людей, любящих вести активный образ жизни.
Александр Вест
Новости по теме
В России самым популярным Android-смартфоном стал Xiaomi Redmi Note 3
В России самым популярным Android-смартфоном стал Xiaomi Redmi Note 3

Эксперты в сфере тестирования компьютерной техники составили рейтинг гаджетов, которые посредством данного ресурса чаще всего проходят проверку. Самым

Специалисты обсудили смартфон Huawei Mate 9
Специалисты обсудили смартфон Huawei Mate 9

Специалисты рассказали о новом смартфоне компании Huawei Mate 9. Устройство стало популярным после выхода, а также, по экспертным данным, может посоревноваться

Meizu MX4 признан самым производительным Android-смартфоном 2014 года
Meizu MX4 признан самым производительным Android-смартфоном 2014 года

Смартфон китайского производства «Meizu MX4» занял первую ступень рейтинга программы по оценке мощности «AnTuTu». Гаджет набрал 47 765 баллов.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости