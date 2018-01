Apple ожидает полнейший крах из-за принудительного замедления работы старых iPhone

В связи с масштабным скандалом, который разгорелся вокруг технологического гиганта Apple из-за замедления устаревших версий смартфонов iPhone, большинство мировых аналитиков пророчат многомиллиардные убытки компании.

К такому мнению эксперты пришли не только после триллионного судебного иска, который совместно подали многие владельцы гаджетов от Apple почувствовав себя уязвлённо. Также скорому краху компании весьма содействует акция, устроенная Apple, по замене старых аккумуляторных батарей. По условиям акции, замена батареи может быть осуществлена лишь в том случае, если корпус устройства не был вскрыт до этой процедуры. Ряд аналитиков подсчитал, что общая сумма затрат компании на производство и бесплатное предоставление новых аккумуляторных батарей обойдётся купертиновцам минимум в 10 миллиардов долларов.

Скандал вокруг производительности старых iPhone разгорелся из-за того, что независимые специалисты выяснили причину, по которой смартфоны от Apple с течением времени начинают заметно притормаживать в работе, а в иных случаях и вовсе демонстрировать немыслимые "зависания". Как оказалось, специалисты Apple намеренно замедляли частоты процессора для уменьшения энергопотребления устройства, тем самым компенсируя утраченную ёмкость аккумулятора, продлевая общее время работы устройства. По-видимому, многие владельцы iPhone, которые отдали немалые деньги за гаджеты, посчитали неприемлемым уменьшение производительности, так как это является одним из факторов, за которые люди и покупают данные устройства.

Александр Вест

В судебных исках, поданных на компанию Apple, владельцы iPhone заявили, что намеренное замедление устаревающих смартфонов является маркетинговым ходом компании, которая тем самым заставляет владельцев чаще обновлять свои гаджеты. Добавим, что существует ряд методов, которые способны значительно ускорить работу iPhone. Для начала следует убедиться, что смартфон соответствует списке устройств, которые подверглись намеренному замедлению со стороны Apple: iPhone 6 Plus, 6, 6s Plus, 6s, а также iPhone 7 Plus, 7 и iPhone SE. Одним из таких методов является создание резервной копии устройства, после чего следует установить заводские настройки iPhone. Также эксперты напомнили, что отключение функции живых обоев положительно скажется как на производительности, так и на времени работы устройства от батареи.