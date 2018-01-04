В Венеции похитили индийские украшения: Когда и где совершались ограбления на миллион?

Мнения

В Венеции похитили индийские украшения: Когда и где совершались ограбления на миллион?

О громких ограблениях.

На Луне в тёмных пятнах обнаружили базы НЛО: Астрономы Лувилль и Шафарик на стороне уфологов

От Редактора

На Луне в тёмных пятнах обнаружили базы НЛО: Астрономы Лувилль и Шафарик на стороне уфологов

Космологи убеждены в своей правоте.

Сюжеты :

Ксения Собчак хочет переименовать мост или улицу в честь Бориса Немцова NASA запустит ракету Falcon 9 “Zuma” в четверг, 4 января Волочкова и Костюшкин посетили шоу братьев Запашных Модель Мария Погребняк шокировала диким поведением заграницей Врачи рассказали, как бросить курить в следующем году Ольга Серябкина посвятила новогодний пост Полине Фаворской Диетолог рассказала, какой алкоголь обязательно вызовет похмелье Денис Ковалёв показал, с кем переспит, чтобы забыть Шеву Эксперты: Тим Кук должен взять ответственность за замедление «айфонов» Рустам Солнцев назвал новую песню Пугачёвой «дурацкой» Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов трогательно поздравили друг друга с годовщиной Итальянские дизайнеры отсудили у Стива Джобса имя
| | Apple ожидает полнейший крах из-за принудительного замедления работы старых iPhone

Apple ожидает полнейший крах из-за принудительного замедления работы старых iPhone

Сегодня, 14:10
В связи с масштабным скандалом, который разгорелся вокруг технологического гиганта Apple из-за замедления устаревших версий смартфонов iPhone, большинство мировых аналитиков пророчат многомиллиардные убытки компании.

Apple ожидает полнейший крах из-за принудительного замедления работы старых iPhone

 

К такому мнению эксперты пришли не только после триллионного судебного иска, который совместно подали многие владельцы гаджетов от Apple почувствовав себя уязвлённо. Также скорому краху компании весьма содействует акция, устроенная Apple, по замене старых аккумуляторных батарей. По условиям акции, замена батареи может быть осуществлена лишь в том случае, если корпус устройства не был вскрыт до этой процедуры. Ряд аналитиков подсчитал, что общая сумма затрат компании на производство и бесплатное предоставление новых аккумуляторных батарей обойдётся купертиновцам минимум в 10 миллиардов долларов.
 
Скандал вокруг производительности старых iPhone разгорелся из-за того, что независимые специалисты выяснили причину, по которой смартфоны от Apple с течением времени начинают заметно притормаживать в работе, а в иных случаях и вовсе демонстрировать немыслимые "зависания". Как оказалось, специалисты Apple намеренно замедляли частоты процессора для уменьшения энергопотребления устройства, тем самым компенсируя утраченную ёмкость аккумулятора, продлевая общее время работы устройства. По-видимому, многие владельцы iPhone, которые отдали немалые деньги за гаджеты, посчитали неприемлемым уменьшение производительности, так как это является одним из факторов, за которые люди и покупают данные устройства.

В судебных исках, поданных на компанию Apple, владельцы iPhone заявили, что намеренное замедление устаревающих смартфонов является маркетинговым ходом компании, которая тем самым заставляет владельцев чаще обновлять свои гаджеты. Добавим, что существует ряд методов, которые способны значительно ускорить работу iPhone. Для начала следует убедиться, что смартфон соответствует списке устройств, которые подверглись намеренному замедлению со стороны Apple: iPhone 6 Plus, 6, 6s Plus, 6s, а также iPhone 7 Plus, 7 и iPhone SE. Одним из таких методов является создание резервной копии устройства, после чего следует установить заводские настройки iPhone. Также эксперты напомнили, что отключение функции живых обоев положительно скажется как на производительности, так и на времени работы устройства от батареи.
Александр Вест
Новости по теме
Акция по замене аккумуляторов в iPhone началась на месяц раньше
Акция по замене аккумуляторов в iPhone началась на месяц раньше

После недавней шумихи вокруг намеренного замедления работы некоторых iPhone корпорация Apple предложила бесплатную замену аккумуляторов, потерявших былую

Владельцы старых iPhone подали иск в суд на Apple
Владельцы старых iPhone подали иск в суд на Apple

Недавно в суд с иском на компанию Apple обратились группа американских владельцев старых смартфонов iPhone 5-го поколения. В своем заявлении раздосадованные

Apple подозревают в умышленном занижении производительности старых iPhone
Apple подозревают в умышленном занижении производительности старых iPhone

Разработчик известного теста производительности Geekbench, предназначенного для смартфонов, сообщил о вероятности умышленного занижения потенциальных

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости