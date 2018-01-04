Amazon запатентовали зеркало виртуальной реальности. Основным назначением такого изобретения является помощь человеку в выборе одежды.

Валерия Голицына

Зеркало способно выбирать различную одежду и с точностью примерять её на владельца, имитируя любой элемент с помощью пикселей. Разработчики отмечают, что одежда будет выглядеть действительно натурально, чтобы у человека была возможность определить, насколько ему подходит тот или иной повседневный образ. Помимо этого, зеркало сможет предоставлять владельцу альтернативные варианты фона и освещения, чтобы человек имел возможность увидеть, как одежда будет выглядеть при разных обстоятельствах.О дате релиза такого патента пока что неизвестно ничего. Ранее Amazon уже создавали камеру-помощника, которая могла подобрать человеку одежду, причёску или макияж, а также давать советы по стилю благодаря оснащённости искусственным интеллектом.