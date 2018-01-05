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| | Dota 2 стала самой прибыльной дисциплиной в киберспорте

Dota 2 стала самой прибыльной дисциплиной в киберспорте

Сегодня, 00:30
Компания Esports Earnings, подводя итоги ушедшего года, опубликовала рейтинг самых прибыльных игр-мультиплееров 2017 года, как киберспортивных дисциплин.

Dota 2 стала самой прибыльной дисциплиной в киберспорте

 

Первое место рейтинга заслуженно заняла всем известная игра Dota 2. Один лишь призовой фонд на The International 2017 составил 131 миллион долларов. Что в 1,5 раза превышает призовой фонд серебряного призёра списка The League of Legends, который составил 82 миллиона долларов.

Помимо игр призовые места достались и игрокам команд, которые сражаются в киберспортивных соревнованиях. Первые места получили чемпионы мира из команд SamsungGalaxy и TelecomT1, а лучшими спортсменами в Dota 2 стали представители команд Team Liquid и Evil Geniuses. Странами в которых Dota 2 стала самой популярной и востребованной игрой стали Китай и Южная Корея, после них идут уже остальные азиатские страны и Америка.
Валерия Голицына
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