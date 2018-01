Dota 2 стала самой прибыльной дисциплиной в киберспорте

Компания Esports Earnings, подводя итоги ушедшего года, опубликовала рейтинг самых прибыльных игр-мультиплееров 2017 года, как киберспортивных дисциплин.

Валерия Голицына

Первое место рейтинга заслуженно заняла всем известная игра Dota 2. Один лишь призовой фонд на The International 2017 составил 131 миллион долларов. Что в 1,5 раза превышает призовой фонд серебряного призёра списка The League of Legends, который составил 82 миллиона долларов.Помимо игр призовые места достались и игрокам команд, которые сражаются в киберспортивных соревнованиях. Первые места получили чемпионы мира из команд SamsungGalaxy и TelecomT1, а лучшими спортсменами в Dota 2 стали представители команд Team Liquid и Evil Geniuses. Странами в которых Dota 2 стала самой популярной и востребованной игрой стали Китай и Южная Корея, после них идут уже остальные азиатские страны и Америка.