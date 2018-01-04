Владельцам пластиковых банковских карт напомнили, что они в большой опасности

МВД России в который раз напомнило гражданам и владельцам пластиковых банковских кар, как важно оставлять в сохранности свои персональные данные, и чем чреваты последствия халатного отношения к ним.

Валерия Голицына

На сайте МВД была опубликована инструкция, следуя которой, граждане РФ, которые имеют в своём распоряжении банковские карты, смогут на 100% избежать мошенничества с их счетами и потери финансов. Министерство внутренних дел рекомендует в первую очередь никогда не разглашать никакие персональные данные карты. Пин-код, CVV-код и даже номер карты лучше хранить в секрете абсолютно ото всех. Сразу после утери карты обязательно следует заблокировать её в банке или через мобильный банкинг. Обязательно следует пользоваться только защищёнными и проверенными банкоматами. И никогда не доверять карту официантам и продавцам. Картой должен распоряжаться только её владелец.Не редки случаи мошенничества и вымогательства кода и номера карты от владельца. Никто не имеет права требовать личные данные, даже сотрудники банка. Их всегда следует держать в тайне.