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| | Владельцам пластиковых банковских карт напомнили, что они в большой опасности

Владельцам пластиковых банковских карт напомнили, что они в большой опасности

Сегодня, 13:00
МВД России в который раз напомнило гражданам и владельцам пластиковых банковских кар, как важно оставлять в сохранности свои персональные данные, и чем чреваты последствия халатного отношения к ним.

Владельцам пластиковых банковских карт напомнили, что они в большой опасности

 

На сайте МВД была опубликована инструкция, следуя которой, граждане РФ, которые имеют в своём распоряжении банковские карты, смогут на 100% избежать мошенничества с их счетами и потери финансов. Министерство внутренних дел рекомендует в первую очередь никогда не разглашать никакие персональные данные карты. Пин-код, CVV-код и даже номер карты лучше хранить в секрете абсолютно ото всех. Сразу после утери карты обязательно следует заблокировать её в банке или через мобильный банкинг. Обязательно следует пользоваться только защищёнными и проверенными банкоматами. И никогда не доверять карту официантам и продавцам. Картой должен распоряжаться только её владелец.

Не редки случаи мошенничества и вымогательства кода и номера карты от владельца. Никто не имеет права требовать личные данные, даже сотрудники банка. Их всегда следует держать в тайне.
Валерия Голицына
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