В Японии робот попытался изнасиловать создателя

Наиболее пессимистичные прогнозы ученых постепенно превращаются в жизнь. В одной из исследовательских лабораторий Японии робот набросился на своего создателя и попался ее изнасиловать непосредственно во время проводимого эксперимента.

Суть разработки заключалась в том, чтобы получить образец для сексуальных утех, обладающий безупречным искусственным интеллектом. Сам робот видимо уже шагнул в своем развитии достаточно далеко, ведь во время проведения очередного этапа испытаний внезапно набросился на женщину-разработчика и начал срывать с нее одежду.

Руки, при этом, он ей сдерживал, потому ученые и подумали о том, что в алгоритме робота в этот момент был не добровольный половой акт, а именно принуждение к оному. Позже из отчета стало известно о том, что в момент инцидента в робота было загружена программа для жесткого секса. Машина должна была произвести соответствующие действия в отношении робота-женщины, но неожиданно для самих разработчиков предпочла реального человека и, что удивительно, не перепутала его пол.

Сама женщина не получила каких-либо серьезных травм, но случай расценили, как попытку изнасилования. Дальнейшее тестирование робота пока что отложено. На данный момент, в надежде, что к сбою привела именно их ошибка, ученые проводят проверку алгоритма на целостность.

Николай Офицеров