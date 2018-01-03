Геймеры воссоздали Half-Life 2 на движке первой части

Геймеры воссоздали научно-популярный шутер Half-Life 2 на движке его первой части. Они представляет собой полную версию с использованием дополнительных элементов.

Домбровский Сергей

Свой проект юзеры назвали Half-Life: Classic. Разработчики применили в этой модели все составляющие из оригинальной версии. По словам геймеров, именно так могла бы выглядеть вторая часть культовой стрелялки, если бы ее создали в 1998 году. Юзеры преследовали основную задачу – воссоздать Half-Life 2. Трейлер опубликовали на видеохостинге YouTube.Вторая часть знаменитого шутера вышла в свет в 2004 году. Ее разработали специалисты компании Valve Corporation. Данная игра получила высочайшие оценки экспертов и рядовых пользователей. По словам фанатов, Half-Life 2 имеет превосходную анимацию. Изображения героев продуманы до мелочей. Наблюдать за развитием событий в этой стрелялке приятно. На создание игры потратили порядка 40 млн долларов США.