Голосовые помощники Alexa и Cortana не смогли прийти к компромиссу

Партнёры компаний Alexa и Cortana собирались реализовать интеграцию корпораций к концу года. Тем не менее, слияния все еще не произошло, а представители компаний отказываются это как-либо комментировать.

Alexa, являющаяся дочерней компанией Amazon, и Cortana, принадлежащая Windows и Xbox One, сообщили о начала сотрудничества в августе 2017 года. Тогда среди приоритетных задач корпораций стояла интеграция и настройка удобного взаимодействия между голосовыми помощниками Cortana и Alexa. По окончании процесса слияния программных баз двух голосовых помощников, пользователи Cortana и Alexa смогли бы получить возможность отдавать голосовые команды напрямую домашней технике как телефона, так и ПК.Процесс интеграции должен был закончиться к концу прошлого года, однако этого не произошло, а партнеры отказываются от комментариев по этому поводу. Также нет сведений о дальнейшей судьбе проекта.Аналогичное процедуру слияния в 2017 году совершили Echo и Harman Kardon, которые для передачи информации настроили взаимодействие между собственными голосовыми помощниками.