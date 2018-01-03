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| | Apple начала менять аккумуляторы iPhone на месяц раньше срока

Apple начала менять аккумуляторы iPhone на месяц раньше срока

Вчера, 22:02
Американская компания Apple начала менять батареи питания на смартфонах iPhone на месяц раньше положенного срока. Таким образом корпорация старается реабилитироваться в глазах покупателей.

Apple начала менять аккумуляторы iPhone на месяц раньше срока

 

Ранее владельцы iPhone подавали заявления в суд на Apple за то, что организация умышленно снижала скорость работы процессоров на мобильных устройствах, не предупредив об этом людей. По словам разработчиков, они хотели продлить срок эксплуатации питающих элементов гаджетов. В итоге iPhone решила менять аккумуляторы бесплатно на месяц раньше положенного срока. Если владельцы мобильных аппаратов заметят проблемы, они могут обратиться в сервисные центры. Там произойдет замена питающих батарей, если специалисты не обнаружат следы внешнего вмешательства.

Причиной обращения в специализированные учреждения является быстрая разрядка аккумуляторов. Если пользователь пытался самостоятельно решить эту проблему, у него не получилось и только после этого он отнес батарею в сервисный центр, тогда ему придется оплачивать замену из собственного кармана.
Домбровский Сергей
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