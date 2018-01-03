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| | Эксперты рассказали о критической уязвимости в процессорах Intel

Эксперты рассказали о критической уязвимости в процессорах Intel

Вчера, 21:34
Работники системы безопасности в компьютерной индустрии сообщили о недоработке чипсетов Intel, которая может снизить скорость функционирования ПК до 30%. Из-за этой уязвимости рядовые пользовательские программы получат доступ к ядру ОС.

Эксперты рассказали о критической уязвимости в процессорах Intel

 

По словам экспертов, нынешние процессоры Intel имеют ряд изъянов, способных предоставить доступ вирусам к конфиденциальной информации. Для устранения уязвимости разработчики обязаны исправить программный код в ОС Windows, Linux и MacOS. Специалисты не распространяют данные относительно того, где именно допущена ошибка. Сотрудники Intel стараются как можно скорее выпустить обновление.

В связи с этим, эксперты предполагают, что уязвимость в процессорах достаточно серьезная и требует немедленного вмешательства специалистов. По мнению некоторых работников системы безопасности, внедрение любой вредоносной программы способно привести к получению конфиденциальной информации, размещенной на ПК.
Домбровский Сергей
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