Эксперты рассказали о критической уязвимости в процессорах Intel

Работники системы безопасности в компьютерной индустрии сообщили о недоработке чипсетов Intel, которая может снизить скорость функционирования ПК до 30%. Из-за этой уязвимости рядовые пользовательские программы получат доступ к ядру ОС.

Домбровский Сергей

По словам экспертов, нынешние процессоры Intel имеют ряд изъянов, способных предоставить доступ вирусам к конфиденциальной информации. Для устранения уязвимости разработчики обязаны исправить программный код в ОС Windows, Linux и MacOS. Специалисты не распространяют данные относительно того, где именно допущена ошибка. Сотрудники Intel стараются как можно скорее выпустить обновление.В связи с этим, эксперты предполагают, что уязвимость в процессорах достаточно серьезная и требует немедленного вмешательства специалистов. По мнению некоторых работников системы безопасности, внедрение любой вредоносной программы способно привести к получению конфиденциальной информации, размещенной на ПК.