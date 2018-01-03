Microsoft окончательно отказалась от сенсора Kinect

Microsoft отказалась от создания и реализации сенсора Kinect. Контроллер остался на торговых базах некоторых продавцов, поэтому некоторое время желающие смогут его купить у ритейлеров. В скором времени такая возможность исчезнет. Сначала Kinect адресовался консолям Xbox 360, затем Xbox One. Сейчас продажа устройства прекратилась. Приобрести контроллер можно было за 40 долларов США.
К недостаткам сенсора Kinect отнесли невозможность его подключения к приставкам напрямую. Владельцам консолей приходилось приобретать специальные адаптеры. Ритейлеры до сих пор предлагают Kinect по цене от 150 до 300 долларов. Впервые сенсор выпустили в 2010 году для приставок Xbox 360, а затем его стали применять в персональных компьютерах.