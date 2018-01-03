Microsoft окончательно отказалась от сенсора Kinect

Представители американской компании Microsoft официально заявили о нежелании больше поддерживать бесконтактный сенсорный контроллер Kinect, разработанный для приставок. В октябре 2017 года сообщалось о приостановке производства этого устройства.

Домбровский Сергей

Microsoft отказалась от создания и реализации сенсора Kinect. Контроллер остался на торговых базах некоторых продавцов, поэтому некоторое время желающие смогут его купить у ритейлеров. В скором времени такая возможность исчезнет. Сначала Kinect адресовался консолям Xbox 360, затем Xbox One. Сейчас продажа устройства прекратилась. Приобрести контроллер можно было за 40 долларов США.К недостаткам сенсора Kinect отнесли невозможность его подключения к приставкам напрямую. Владельцам консолей приходилось приобретать специальные адаптеры. Ритейлеры до сих пор предлагают Kinect по цене от 150 до 300 долларов. Впервые сенсор выпустили в 2010 году для приставок Xbox 360, а затем его стали применять в персональных компьютерах.