Apple приобрела стартап по быстрой разработке приложений

Корпорацией Apple приобретен стартап Buddybuild, созданный для ускоренного создания и запуска приложений из App Store. Несмотря на факт состоявшейся сделки, сумма покупки не разглашается.

Благодаря своему новому приобретению Buddybuild, компания-поставщик Apple собирается в два раза увеличить количество программ для iPad и iPhone. Сообщается, что инструментарий Buddybuild предоставляет возможность ускоренного запуска и создания приложений из App Store.Благодаря покупке вендор из США сможет внедрить новый способ написания приложений для App Store. Кроме того, появится возможность отслеживания возможных ошибок к коде программ и критических багов. Именно это, по мнению аналитика Apple, и позволит увеличить объем выпускаемых приложений.До недавнего времени созданием приложений Apple занималась программа Xcode. Для популяризации кодинга компания также внедрила легкий язык программирования под названием Swift.12 декабря прошлого года от Apple поступило сообщение о приобретении корпорацией Shazam – специальной программы, способной распознавать музыку по отдельным фрагментам. Сумма покупки Shazam также доподлинно не известна, но специалисты предполагают порядка 400 млн долларов.