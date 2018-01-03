Samsung создала изогнутый монитор специально для MacBook

Отличительной особенностью монитора является возможность подключения к переносным компьютерам Apple через интерфейс Thunderbolt 3. Это позволит в несколько раз быстрее получать информацию, нежели при использовании USB-порта. Компания-разработчик гарантирует непередаваемые ощущения при просмотре видео на новом мониторе. Перед зрителями откроются различные углы просмотра.
Презентация изогнутого дисплея произойдет в США на выставке CES 2018. Когда начнется массовое производство данного экрана неизвестно. По словам представителей Samsung, владельцы MacBook приятно удивятся нестандартным возможностям.