За секс на Марсе нужно бороться: Сперма в космосе остается качественной

Мнения

За секс на Марсе нужно бороться: Сперма в космосе остается качественной

Об этом сообщил Крис Ленхардт.

Соль и антидот: Малышева рассказала, как справиться с похмельем

От Редактора

Соль и антидот: Малышева рассказала, как справиться с похмельем

Вода также является панацеей.

Сюжеты :

Ксения Собчак хочет переименовать мост или улицу в честь Бориса Немцова NASA запустит ракету Falcon 9 “Zuma” в четверг, 4 января Волочкова и Костюшкин посетили шоу братьев Запашных Модель Мария Погребняк шокировала диким поведением заграницей Врачи рассказали, как бросить курить в следующем году Ольга Серябкина посвятила новогодний пост Полине Фаворской Диетолог рассказала, какой алкоголь обязательно вызовет похмелье Денис Ковалёв показал, с кем переспит, чтобы забыть Шеву Эксперты: Тим Кук должен взять ответственность за замедление «айфонов» Рустам Солнцев назвал новую песню Пугачёвой «дурацкой» Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов трогательно поздравили друг друга с годовщиной Итальянские дизайнеры отсудили у Стива Джобса имя
| | Samsung создала изогнутый монитор специально для MacBook

Samsung создала изогнутый монитор специально для MacBook

Вчера, 18:48
Южнокорейская компания Samsung разработала изогнутый OLED-монитор для MacBook американской корпорации Apple. Новинка получила название CJ791. Впервые ее представят публике в период с 9 по 12 января на выставке CES 2018 в Лас-Вегасе.

Samsung создала изогнутый монитор специально для MacBook

 

Отличительной особенностью монитора является возможность подключения к переносным компьютерам Apple через интерфейс Thunderbolt 3. Это позволит в несколько раз быстрее получать информацию, нежели при использовании USB-порта. Компания-разработчик гарантирует непередаваемые ощущения при просмотре видео на новом мониторе. Перед зрителями откроются различные углы просмотра.

Презентация изогнутого дисплея произойдет в США на выставке CES 2018. Когда начнется массовое производство данного экрана неизвестно. По словам представителей Samsung, владельцы MacBook приятно удивятся нестандартным возможностям.
Домбровский Сергей
Новости по теме
Изогнутый монитор Samsung C27H580 скоро поступит в продажу
Изогнутый монитор Samsung C27H580 скоро поступит в продажу

Изогнутый монитор Samsung C27H580 скоро поступит в продажу. Он станет первым представителем серии CH580. Отличительной особенностью устройства является

Samsung представила монитор C24FG70 для геймеров
Samsung представила монитор C24FG70 для геймеров

Южнокорейская компания Samsung на мероприятии Gamescom представила общественности изогнутый монитор CFG70. Сообщается, что в первую очередь новинка

Samsung заявила о продаже миллионного изогнутого монитора
Samsung заявила о продаже миллионного изогнутого монитора

Базирующая в Южной Корее компания Samsung уведомила о продаже миллионного изогнутого монитора. О столь выдающемся достижении разработчик уведомил на своем

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости