Samsung создала изогнутый монитор специально для MacBook

Южнокорейская компания Samsung разработала изогнутый OLED-монитор для MacBook американской корпорации Apple. Новинка получила название CJ791. Впервые ее представят публике в период с 9 по 12 января на выставке CES 2018 в Лас-Вегасе.

Домбровский Сергей

Отличительной особенностью монитора является возможность подключения к переносным компьютерам Apple через интерфейс Thunderbolt 3. Это позволит в несколько раз быстрее получать информацию, нежели при использовании USB-порта. Компания-разработчик гарантирует непередаваемые ощущения при просмотре видео на новом мониторе. Перед зрителями откроются различные углы просмотра.Презентация изогнутого дисплея произойдет в США на выставке CES 2018. Когда начнется массовое производство данного экрана неизвестно. По словам представителей Samsung, владельцы MacBook приятно удивятся нестандартным возможностям.