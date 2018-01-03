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| | Google протестирует новую операционную систему, которая заменит Android

Google протестирует новую операционную систему, которая заменит Android

Вчера, 18:21
Fuchsia новая операционная система, которая должна сменить Android, в скором времени пройдёт тестирование корпорацией Google.

Google протестирует новую операционную систему, которая заменит Android

 

Google уже опубликовали инструкцию по установке ОС Fuchsia на ноутбуки от корпорации. Пока что новая платформа пригодна для установки только на ноутбуки Pixelbook. Отмечается, что спецификой Fuchsia будет то, что для операционной системе потребуется два устройства: то, на которое она будет установлена и то, которое будет исполнять её команды.

Напоминаем, что ранее Google уже открывали один проект, который имел название Tango. Однако не так давно корпорация заявила, что закрывает платформу вычисления дополнительной реальности и рекомендует её пользователям перейти на операционную систему ARCore.
Валерия Голицына
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