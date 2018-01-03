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| | Китай в пригороде Пекина создаст технопарк за $2,1 млрд для разработки ИИ

Китай в пригороде Пекина создаст технопарк за $2,1 млрд для разработки ИИ

Вчера, 18:01
В Китае планируют создать к 2023 году технологический парк в пригороде Пекина, нацеленный на разработку искусственного интеллекта (ИИ). Стоимость проекта составит 2,1 млрд долларов США. Сведения об этом распространяет информационное агентство «Синьхуа».

Китай в пригороде Пекина создаст технопарк за $2,1 млрд для разработки ИИ

 

В этом технологическом парке расположат 400 организаций, занимающихся ИИ, облачными сервисами, суперскоростной передачей данных и прочим. Компании сконцентрируют максимальные усилия на развитии искусственного интеллекта. Правительство Китая поставило задачу перед учеными – вывести страну в лидеры в сфере глубокого обучения роботов к 2030 году. Каждый год на реализацию проекта будут тратить порядка 7,7 млрд долларов. Созданием парка займется научный центр, который называют «Китайской Кремниевой долиной».

Эта организация возникла в 50-х годах XX века. В парке появится мобильная связь пятого поколения. Правительство пытается привлечь к проекту зарубежные научно-исследовательские институты и прочие заведения, следящие за модернизацией технологий. Совместными усилиями реализовать задумки на порядок легче.
Домбровский Сергей
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