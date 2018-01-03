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| | Сегодня Bitcoin празднует свои 9 лет

Сегодня Bitcoin празднует свои 9 лет

Вчера, 17:34
Ровно 9 лет назад, третьего января 2009 года, был запущен первый Блок, который позже был переименован в нулевой, в автономной сети Биткоин.

Сегодня Bitcoin празднует свои 9 лет

 

И хотя большинство привыкло считать днём рождения криптовалюты 31 октября, когда разработчик Bitcoin анонсировал скорое появление на мировом экономическом рынке новой валюты в системе расчётов, но логичнее было бы назвать именно 3 января днём рождения Bitcoin. Ведь именно в этот день автономная сеть была запущена впервые.

За всё время жизни криптовалюта привлекла к себе небывалое количество внимания и спровоцировала невероятный ажиотаж, несмотря на то, что многие все ещё считают Bitcoin «пирамидой», но биржевые магнаты уже во всю скупают и продают криптовалюту, зарабатывая на ней десятки тысяч долларов.
Валерия Голицына
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