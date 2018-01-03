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| | Названы лучшие бесплатные приложения для iOS и Android на январь

Названы лучшие бесплатные приложения для iOS и Android на январь

Вчера, 16:38
Названы лучшие бесплатные приложения для iOS и Android на январь, у которых достаточно полезные функции, которые в то же время и могут помочь разнообразить досуг владельцев гаджетов, как сообщает «Версия Инфо».

Названы лучшие бесплатные приложения для iOS и Android на январь

 

В первую очередь, специалисты по мобильным технологиям называют программу Scrubbies, которую разработала компания Google. Суть приложения в том, чтобы создавать видеоряд по записанному ролику. Математики заинтересуются SnapCalc, где специальный калькулятор сам может решить задачу по фотографии примера, если там все очень разборчиво написано.

Названы лучшие бесплатные приложения для iOS и Android на январь

 

Также эксперты советуют обратить внимание на Mirror Emoji Keyboard. Это такая программа, которая создаёт эмодзи по фотографиям лица хозяина девайса, прикрепляемые к любому стикеру.

Названы лучшие бесплатные приложения для iOS и Android на январь

 

Сторонникам именно Android рекомендуется посмотреть на Files Go от Google. Она показывает все файлы, что на девайсе, а также чистит память. Можно ещё сделать напоминанием всё, что захочется, если задействована функция «Поделиться», в приложении Remindee. Любители играть по консоли насладятся любимыми гейм-проектами через GloudGames.

Ирина Летинская
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