Facebook обнародовала список самых лучших игр по версии пользователей

Список самых лучших игр 2017 года, по версии пользователей социальной сети, был опубликован сегодня утром. Рейтинг составлялся согласно голосованию пользователей Facebook.

Валерия Голицына

Самой лучшей бесплатной игрой ушедшего года стала 1979 Revolution: Black Friday. Камерный игровой проект был посвящён исламской революции в Иране и содержит в себе ярко выраженные исторические мотивы. В спину 1979 Revolution дышали The Eyes of Ara Beholder Heart’s of Medicine. Согласно мнению пользователей Facebook эти игры стали достойными конкурентами 1979 Revolution в своём сегменте.Помимо этого проводилось голосование среди самых лучших относительно бесплатных и платных игр 2017 года. И заслуженное первенство в этом списке получила Star Wars: Commander, которая радует геймеров со всего мира с 2014 года. А самой лучше MMO ушедшего года стала June’s Journey. Интерактивная веб-игра завоёвывай сердца пользователей с 2015 года.