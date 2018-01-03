Facebook обнародовала список самых лучших игр по версии пользователей

Самой лучшей бесплатной игрой ушедшего года стала 1979 Revolution: Black Friday. Камерный игровой проект был посвящён исламской революции в Иране и содержит в себе ярко выраженные исторические мотивы. В спину 1979 Revolution дышали The Eyes of Ara Beholder Heart’s of Medicine. Согласно мнению пользователей Facebook эти игры стали достойными конкурентами 1979 Revolution в своём сегменте.
Помимо этого проводилось голосование среди самых лучших относительно бесплатных и платных игр 2017 года. И заслуженное первенство в этом списке получила Star Wars: Commander, которая радует геймеров со всего мира с 2014 года. А самой лучше MMO ушедшего года стала June’s Journey. Интерактивная веб-игра завоёвывай сердца пользователей с 2015 года.