В Сети появились рендеры безрамочного смартфона HTC U12

Новинка от известной компании HTC, новый смартфон с безрамочным дисплеем и передовыми характеристиками, появился в полномасштабных рендерах во всемирной Сети. Официальная презентация устройства запланирована на май 2018 года.

Согласно обнародованным рендерам, HTC U12 получит дактилоскопический сенсор в нижней части смартфона, а передняя камера для создания селфи была перенесена к левому краю. На задней стороне смартфона можно заметить сдвоенную основную камеру, представленную сразу двумя объективами, расположенными по вертикали, как в популярном гаджете iPhone X. Стоит отметить, информация, обнародованная в качестве рендеров, не является достоверной, и многие специалисты считают, что их создали поклонники бренда.

Александр Вест

В данный момент неизвестна даже приблизительная стоимость устройства, однако, многие специалисты полагают, что смартфон получит «свежий» процессор Snapdragon 845, а также флагманские 4 гигабайта оперативной памяти.