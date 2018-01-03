Директор Overwatch рассказал о грандиозных планах на 2018 год

Директор мегапопулярного шутера Overwatch Джефф Каплан проинформировал геймеров о планах команды разработчиков на 2018 год. Об этом сообщают американские СМИ.

Светлана Славянская

Стало известно, что в игре Overwatch в новом году появится облики Overwatch League, а также уникальные площадки для проведения боя. Также появится 27-й герой, однако на данный момент не сообщается, когда обновления вступят в силу. Кроме того, разработчики планируют расширить историю самой игры при помощи специальных дополнительных видеороликов и комиксов.По словам Джеффа Каплана, за 2017 год также было выпущено немало нововведений. К примеру, в игре появились новые интересные боевые площадки, а также такие герои, как Кулак Смерти и Мойра.