Акция по замене аккумуляторов в iPhone началась на месяц раньше

После недавней шумихи вокруг намеренного замедления работы некоторых iPhone корпорация Apple предложила бесплатную замену аккумуляторов, потерявших былую ёмкость. Акция должна была начаться на месяц позднее, однако, она действует уже сейчас.

Александр Вест

В данный момент практически во всех сервисных центрах Apple стоят огромные очереди желающих сменить аккумулятор в своих iPhone. Отметим, что по условиям акции, стартовавшей на месяц раньше, батарею в устройстве заменяют лишь в том случае, если корпус смартфона до этого не открывался.Ранее разгорелся общественный скандал, когда независимые эксперты выяснили, что в смартфонах от компании Apple искусственно понижается производительность в том случае, если батарея в устройстве значительно потеряла в ёмкости. В Apple рассказали, что такие действия принимались для продления срока работы и предотвращении аварийного отключения гаджетов при сверхнизких уровнях заряда аккумулятора. Пользователи сочли неслыханным отдавать большие деньги за смартфоны Apple которые со временем теряют производительность.