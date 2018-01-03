За секс на Марсе нужно бороться: Сперма в космосе остается качественной

Мнения

За секс на Марсе нужно бороться: Сперма в космосе остается качественной

Об этом сообщил Крис Ленхардт.

Соль и антидот: Малышева рассказала, как справиться с похмельем

От Редактора

Соль и антидот: Малышева рассказала, как справиться с похмельем

Вода также является панацеей.

Сюжеты :

Ксения Собчак хочет переименовать мост или улицу в честь Бориса Немцова NASA запустит ракету Falcon 9 “Zuma” в четверг, 4 января Волочкова и Костюшкин посетили шоу братьев Запашных Модель Мария Погребняк шокировала диким поведением заграницей Врачи рассказали, как бросить курить в следующем году Ольга Серябкина посвятила новогодний пост Полине Фаворской Диетолог рассказала, какой алкоголь обязательно вызовет похмелье Денис Ковалёв показал, с кем переспит, чтобы забыть Шеву Эксперты: Тим Кук должен взять ответственность за замедление «айфонов» Рустам Солнцев назвал новую песню Пугачёвой «дурацкой» Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов трогательно поздравили друг друга с годовщиной Итальянские дизайнеры отсудили у Стива Джобса имя
| | Акция по замене аккумуляторов в iPhone началась на месяц раньше

Акция по замене аккумуляторов в iPhone началась на месяц раньше

Сегодня, 10:56
После недавней шумихи вокруг намеренного замедления работы некоторых iPhone корпорация Apple предложила бесплатную замену аккумуляторов, потерявших былую ёмкость. Акция должна была начаться на месяц позднее, однако, она действует уже сейчас.

Акция по замене аккумуляторов в iPhone началась на месяц раньше

 

В данный момент практически во всех сервисных центрах Apple стоят огромные очереди желающих сменить аккумулятор в своих iPhone. Отметим, что по условиям акции, стартовавшей на месяц раньше, батарею в устройстве заменяют лишь в том случае, если корпус смартфона до этого не открывался.

Ранее разгорелся общественный скандал, когда независимые эксперты выяснили, что в смартфонах от компании Apple искусственно понижается производительность в том случае, если батарея в устройстве значительно потеряла в ёмкости. В Apple рассказали, что такие действия принимались для продления срока работы и предотвращении аварийного отключения гаджетов при сверхнизких уровнях заряда аккумулятора. Пользователи сочли неслыханным отдавать большие деньги за смартфоны Apple которые со временем теряют производительность.
Александр Вест
Новости по теме
Apple придумала, как увеличить время автономной работы iPhone
Apple придумала, как увеличить время автономной работы iPhone

Компании по производству смартфонов ищут решение проблемы с длительностью работы устройств без дополнительной подзарядки, в основном, пытаясь увеличить емкость

Apple избавится от кнопки Home в своих смарфонах iPhone
Apple избавится от кнопки Home в своих смарфонах iPhone

Компания Apple избавится от кнопки Home в своих новых смартфонах. Этой информацией поделилось западное издание The Guardian.

Apple запустит производство iPhone 8 раньше запланированного срока
Apple запустит производство iPhone 8 раньше запланированного срока

Apple запустит серийное производство iPhone 8 раньше запланированного срока. Смартфоны нового поколения американской фирмы начнут собирать с июня.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости