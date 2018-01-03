Акция по замене аккумуляторов в iPhone началась на месяц раньше

В данный момент практически во всех сервисных центрах Apple стоят огромные очереди желающих сменить аккумулятор в своих iPhone. Отметим, что по условиям акции, стартовавшей на месяц раньше, батарею в устройстве заменяют лишь в том случае, если корпус смартфона до этого не открывался.
Ранее разгорелся общественный скандал, когда независимые эксперты выяснили, что в смартфонах от компании Apple искусственно понижается производительность в том случае, если батарея в устройстве значительно потеряла в ёмкости. В Apple рассказали, что такие действия принимались для продления срока работы и предотвращении аварийного отключения гаджетов при сверхнизких уровнях заряда аккумулятора. Пользователи сочли неслыханным отдавать большие деньги за смартфоны Apple которые со временем теряют производительность.