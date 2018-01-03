Игру Pokemon Go официально запустят в Китае

Официальные представители корпорации Niantic проинформировали, что планируют запустить свою мегапопулярную игру Pokemon Go на территории Китая. Для этого необходимо подписать контракт с китайской фирмой NetEase.

Светлана Славянская

По словам американских журналистов, компания из США Niantic в первую очередь должна подписать контракт по сотрудничеству с китайскими компаниями, чтобы распространять свой продукт на территории Китая. Сообщается, что такой фирмой стала NetEase. Таким образом, директор Niantic Джон Ханке подтвердил, что Pokemon Go официально появится в Поднебесной.Напомним, что смысл игры Pokemon Go заключается в том, чтобы при помощи своего смартфона пользователь мог отслеживать покемонов и ловить их в свою коллекцию. Также с пойманными покемонами можно посещать турниры, как и в комиксах.