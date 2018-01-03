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| | Игру Pokemon Go официально запустят в Китае

Игру Pokemon Go официально запустят в Китае

Сегодня, 10:06
Официальные представители корпорации Niantic проинформировали, что планируют запустить свою мегапопулярную игру Pokemon Go на территории Китая. Для этого необходимо подписать контракт с китайской фирмой NetEase.

Игру Pokemon Go официально запустят в Китае

 

По словам американских журналистов, компания из США Niantic в первую очередь должна подписать контракт по сотрудничеству с китайскими компаниями, чтобы распространять свой продукт на территории Китая. Сообщается, что такой фирмой стала NetEase. Таким образом, директор Niantic Джон Ханке подтвердил, что Pokemon Go официально появится в Поднебесной.

Напомним, что смысл игры Pokemon Go заключается в том, чтобы при помощи своего смартфона пользователь мог отслеживать покемонов и ловить их в свою коллекцию. Также с пойманными покемонами можно посещать турниры, как и в комиксах.
Светлана Славянская
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